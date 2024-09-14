Muğla’nın Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görev yapan Oktay Kaya’nın, eski belediye yetkililerine yönelik "haksız kazanç" suçlamaları mahkeme tarafından asılsız bulundu. Beraat eden üç sanık, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve hukuka aykırı bir durumun olmadığını ortaya koydu.

Mahkeme kararı ve beraat

Bodrum 7. Asliye Ceza Mahkemesi, eski Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun, Turgay Kaya ve İmar ve Şehircilik eski Müdürü Melike Yapıcı hakkında yapılan suçlamaların asılsız olduğuna ve beraat etmeleri gerektiğine karar verdi. Avukat Ramazan Başdoğan, müvekkili Hüseyin Tutkun’un Mart 2022’deki soruşturmadan sonra, 13 Eylül 2024’te beraat ettiğini belirtti. Başdoğan, “Müvekkilim hakkında yapılan suçlamalar ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını, mal varlığının ise belediye ile ilgili olmadığını belirten bilirkişi raporları ve tanık ifadeleri ile ortaya koyulmuştur,” dedi.

Oktay Kaya’ya verilen ceza ve gelecek adımlar

Oktay Kaya, Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kişisel verileri izinsiz paylaşmaktan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avukat Ramazan Başdoğan, Kaya’nın asılsız iddialarla müvekkilini itibarsızlaştırmaya çalıştığını ve bu sebeple maddi ve manevi tazminat davaları açacaklarını açıkladı. Ayrıca, Kaya’nın iftiraları nedeniyle müvekkillerinin siyasi itibarlarının zedelendiğini vurguladı.

Hukuka aykırı eylemler ve mal varlığı

Mahkeme, Hüseyin Tutkun’un mal varlığının Bodrum Belediyesi ile hiçbir bağlantısı olmadığını ve edinimlerinin görev öncesi olduğunu belirtti. Mal varlıklarındaki artışın orantısız olmadığına hükmedildi. Tutkun’un dava sürecinde, Mülkiye müfettişleri tarafından yetki ve görev alanı dışında olduğuna dair raporlar sunuldu.

Sonuç ve açıklamalar

Hüseyin Tutkun’un avukatı, müvekkilinin hakkında yürütülen soruşturmalarda ve yargılamada tüm suçlamalardan aklandığını, hukuka aykırı hiçbir eylem veya işlem yapılmadığını belirtti. Ayrıca, Oktay Kaya’nın kişisel verileri izinsiz paylaşma suçundan ceza almasının yanı sıra, asılsız ihbarlarla müvekkilinin siyasi itibarını zedelemeye yönelik girişimlerde bulunduğu ifade edildi.