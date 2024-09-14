Sinop'un Boyabat-Saraydüzü yolunda, Aşağı Akpınar köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Orhan Gökçe’nin kullandığı 19 BK 518 plakalı araç ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 CDJ 509 plakalı otomobilin çarpışması sonucu Naci Gökçe, Sati Gökçe ve 34 CDJ 509 plakalı araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Cemile Ö., Orhan G., Kezban Yağmur G., ve Şerife Ş. sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.