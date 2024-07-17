Berkant ÖZOKTAŞ/Özel Haber

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak, kendi enerjisini üreterek tüketimini minimum seviyeye indiriyor. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta liderliğinde, otel güneş enerjisi projeleri ve inovatif enerji tasarruf sistemleri ile bölgede örnek bir turizm tesisi haline geldi.

Günlük enerji ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor

Otelin çatılarına yerleştirilen güneş panelleri, günlük enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor. Bu sayede fosil yakıtlara olan bağımlılık azalırken, enerji maliyetleri de önemli ölçüde düşüyor. Ayrıca, yüksek verimli HVAC sistemleri ve enerji tasarruflu aydınlatma çözümleri ile enerji tüketimi minimuma indiriliyor.

Su yönetimi konusunda çalışmalar dikkat çekiyor

Murat Delibalta'nın su yönetimi konusundaki çalışmaları da dikkat çekiyor. Otelde su tasarrufu sağlayan armatürler ve geri dönüşüm sistemleri kullanılarak, su kaynaklarının korunmasına büyük önem veriliyor. Atık yönetimi konusunda ise organik atıklar kompost yapılarak bahçelerde gübre olarak kullanılıyor, bu sayede atık miktarı azaltılıyor.

Karbon ayak izi azalıyor

Delibalta, yerel üreticilerle işbirliği yaparak otelin mutfak malzemelerinin sürdürülebilir kaynaklardan temin edilmesini sağlıyor. Yerel ve organik ürünlerin kullanımı ile hem yerel ekonomiye destek veriliyor hem de otelin karbon ayak izi azaltılıyor.