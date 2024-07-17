Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'deki iş dünyası ziyaretlerinde yaptığı açıklamalarda, emekli maaşlarının yetersizliğine dikkat çekerek, 2002 yılı rakamlarıyla bugünkü en düşük emekli maaşının 27 bin lira olması gerektiğini ifade etti.

Ümit Özdağ emekli maaşları hakkında açıklama yaptı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir iş dünyası ziyaretleri kapsamında Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Özdağ, burada yaptığı konuşmada emeklilere yapılan zammı eleştirerek, "2002 rakamları üzerinden hareket edersek bugün en düşük emekli maaşının olması gereken ücret 27 bin liradır. Onun için 12 bin 500 olarak bu zammı yapanlar, bu parayla bir ay geçinmeyi denesinler ve ondan sonra Türk halkına böyle bir rakam önersinler" dedi.

Libya’da şehit edilen 2 Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun isimlerini ifşa ettiği suçlamasıyla hakkında dava açılan Özdağ, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledim. MİT mensuplarının adlarını vererek rahmet dilediğim zaman isimler zaten birçok yerde yayınlanmıştı. Yani ilk kez ben kamuoyu ile paylaşmadım. Bu davanın siyasi bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Özdağ, sığınmacı sorununa da değindi

Türkiye'deki sığınmacı sayısının 13 milyonu geçtiğini belirten Özdağ, "Türkiye'de 5 milyon kayıtlı, 2 milyon da kayıtsız Suriyeli sığınmacı var. Ayrıca 2 milyon Afgan, 2 milyon Afrikalı ve dünyanın değişik bölgelerinden gelmiş 2 milyon insan daha var. Her gün Türkiye'ye bin ile 1250 arasında kaçak giriş var" dedi.

Özdağ, küresel ısınma ile ilişkili küresel göçün daha büyük ölçüde harekete geçmediğini vurgulayarak, "Himalaya'da buzullar eridiği zaman Ganj Vadisi'nden, Pakistan, Bangladeş'ten harekete geçmesi beklenen kitle 300 milyon. Bugün Akdeniz kuşağındaki illerimiz ortalama yıllık 21,5 derece, Kahire iklim kuşağına kayıyor. Bu bölgelerde Suriyeli nüfusu yoğun. Devlet matematikle yönetilir. Gönüllü geri dönüş gerçekleşse bile yüzde 97'si kalıyor. Çözümünüz ne? Hakan Fidan dedi ki, gönüllü dönecekler. Yasa ve yönetmelik geçici sığınmacıyla ilgili Suriye'de iç savaş bittiği zaman geri dönüş esastır, diyor. Biz gerekirse zorla yollayacağız derken yasayı uygulayacağız diyoruz" şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar, Özdağ'ın emeklilik, istihbarat ve sığınmacı sorunlarına dair dikkat çeken ve tartışma yaratabilecek iddialarını gözler önüne serdi.