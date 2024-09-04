Bodrum Belediyesi, çevre kirliliğine karşı başlattığı denetim ve uygulamalarını hız kesmeden sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde çevreyi kirleten ve görüntü kirliliğine yol açan durumlara müdahale ederek cezai işlemler uyguluyor.

Sigara izmariti atan sürücülere ceza

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, araçlarından sigara izmariti atan sürücülere karşı uyguladığı denetimlerde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41. Maddesi gereğince cezai işlem uyguluyor. Bu kapsamda, çevreyi kirleten sürücüler tespit edilerek, gerekli yasal işlemler yapılmakta.

Konteyner kenarlarına dikkat

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirdiği denetimlerde konteyner kenarlarına gelişigüzel atılan bahçe, hafriyat ve geri dönüşüm atıklarını kontrol altına aldı. Ağustos ayından bu yana yapılan denetimlerde, çevre kirliliğine neden olan 119 ayrı olaya müdahale edilerek, toplamda 564 bin 680 TL cezai işlem uygulandı. Yetkililer, bu denetimlerin aralıksız süreceğini ve çevreye zarar veren her türlü faaliyetin yakından izleneceğini belirtti.

“Çevre kirliliği felaketlere yol açıyor”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çevre kirliliğinin geri dönüşü olmayan felaketlere yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Bodrum’un bir turizm cenneti olduğunu vurgulayan Mandalinci, “Ekiplerimiz, çevre temizliği konusunda büyük bir özveriyle çalışıyor. Ancak, bu çabaların karşılığını alabilmek için vatandaşlarımızın da duyarlı olması gerekiyor. Hem Bodrum’da yaşayanlar hem de tatil için gelen misafirlerimiz, bu güzel kenti temiz tutma sorumluluğunu paylaşmalı” dedi.

Bodrum Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliğine karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, tüm vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor. Ekipler, daha temiz ve yaşanabilir bir Bodrum için denetim ve uygulamaların artarak devam edeceğini duyurdu.