TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Uşakspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Selçuk Alibaz'ı kadrosuna kattı. Son olarak Fethiyespor'da oynayan 34 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Uşakspor, Süper Lig tecrübesi olan Selçuk'un transferini duyurarak, ona başarılar diledi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Süper Lig tecrübesi olan, 10 numara pozisyonunda oynayan Selçuk Alibaz ile 1 sezonluk anlaşmaya vardı. Selçuk Alibaz’a, Uşaksporumuza hoş geldin diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz" denildi. Almanya'da Sandhausen ekibinde futbola başlayan Selçuk, Süper Lig'de Eskişehirspor ve Konyaspor formalarını da terletti.

Sezona cumartesi günü Etimesgut Belediyespor deplasmanında başlayacak Uşakspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu'nda ise 1922 Konyaspor ile karşılaşacak.