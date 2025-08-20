Narlıdere Belediyesi, ilçedeki marketler ve gıda işletmelerinde halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürdü. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmelerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda bulundurulup bulundurulmadığını kontrol etti. Kurallara uymayan işletmelere ilgili kanunlar çerçevesinde cezai işlem uygulandı.

Yangın güvenliği kontrol edildi

Denetimler sırasında yangın söndürme tüplerinin doluluk tarihleri de titizlikle incelendi. Eksik veya süresi dolmuş tüpler tespit edilen işletmelere gerekli cezai işlemler yapıldı.

Fiyat ve ruhsat denetimleri tamamlandı

Zabıta ekipleri, kasa ve reyon fiyatlarının uygunluğunu kontrol etti. Aynı zamanda işyeri açma ve çalışma ruhsatları da incelendi. Denetimler, halkın güvenli ve sağlıklı ürünlere ulaşmasını garanti altına almak için düzenli olarak devam ediyor.

Başkan Uzun’dan denetim mesajı

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, denetimlerle ilgili açıklamasında, “Komşularımızın sofrasına gelen her lokmanın güvenilir olmasına büyük önem veriyoruz. Zabıta ekiplerimiz bu konuda denetimlerine titizlikle devam edecek. Hijyen ve gıda güvenliği kurallarına eksiksiz uyan esnaflarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.