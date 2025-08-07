Bodrum Belediyesi, çevreye zarar veren kişi ve işletmelere karşı sıkı denetim başlattı. İlçenin farklı bölgelerine yerleştirilen güvenlik kameraları sayesinde, doğaya izinsiz şekilde atık bırakanlar tek tek tespit edilerek cezai yaptırımla karşı karşıya kaldı.

Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Bodrum genelinde bahçe atıkları, molozlar ve diğer katı atıkların doğaya gelişigüzel bırakılması kameralar aracılığıyla izlenmeye başlandı. Ekipler, sadece rutin saha denetimleriyle değil, aynı zamanda kamera kayıtları üzerinden de izinsiz döküm yapılan bölgeleri belirleyerek müdahalede bulunuyor.

2025 yılı içinde toplam 275 ayrı çevre kirliliği vakasına müdahale eden ekipler, bu ihlaller nedeniyle toplamda 10 milyon 218 bin TL para cezası uyguladı. Cezaların, hem bireysel şahıslara hem de işletmelere kesildiği belirtildi.

Bodrum Belediyesi yetkilileri, doğal güzelliklerin korunması ve çevre bilincinin artırılması adına çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı. Belediye ayrıca vatandaşlara çevre konusunda daha duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulunarak, kaçak döküm yapanların tespiti halinde belediyeye ihbarda bulunmalarını istedi.