Urla Belediyesi, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam hedefiyle önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde kurulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, Urla’da sıfır atık sisteminin temel taşı olacak.

Yeni merkez, Cam, plastik, metal, kâğıt, tekstil, elektronik atık ve ilaçlar gibi atık türlerinin ayrı ayrı toplanmasına olanak sağlayacak ekipmanlarla donatılıyor. Renk kodlarıyla ayrıştırma kolaylaştırılarak vatandaşların sisteme aktif katılımı teşvik edilecek.

Başkan Balkan: “Birlikte Öğrenecek, Birlikte Dönüşeceğiz”

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, projeyi sadece bir altyapı hizmeti olarak değil, bir toplumsal dönüşüm hareketi olarak değerlendirdiklerini belirtti. Başkan Balkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Atık Getirme Merkezimiz, yalnızca atıkların toplandığı bir tesis değil; birlikte dönüşeceğimiz, birlikte öğreneceğimiz bir sürecin başlangıcıdır. Urla’da temiz bir çevre, sürdürülebilir bir gelecek için hep birlikte harekete geçiyoruz.”

Sıfır Atık Birlikte Mümkün

Başkan Balkan, sıfır atık uygulamalarının yalnızca belediyelere ait bir görev olmadığını vurgulayarak, tüm yurttaşları sorumluluk almaya davet etti:

“Konteyner yükünü azaltmak, atıkları doğru şekilde ayrıştırmak ve geri dönüşüm sistemine katkı sunmak için tüm hemşehrilerimizi sürecin parçası olmaya çağırıyoruz. Bu dönüşüm mahalle mahalle yayılacak. Herkesin katkısıyla daha yaşanabilir bir Urla inşa edeceğiz.”

Kurumsal Altyapı Güçlendirildi

Urla Belediyesi, 2019 tarihli Sıfır Atık Yönetmeliği ve ardından gelen mevzuat değişikliklerine hızla uyum sağladı.

2022 yılında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kuruldu.

2024’te çalışma yönetmeliği Belediye Meclisi tarafından onaylandı.

Müdürlük personel yapılanmasını tamamlayarak ilçe genelinde farkındalık çalışmaları ve kaynağında ayrı toplama sistemlerini uygulamaya koydu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kent Konseyi ve mahalle muhtarlarıyla koordineli olarak çalışmalar yürütülüyor.

Atıklar Rengine Göre Ayrıştırılacak

Yeni Atık Getirme Merkezi'nde yer alacak ayrıştırma ekipmanlarının renk kodları şöyle olacak:

Yeşil: Cam

Sarı: Plastik

Gri: Metal

Mavi: Kağıt

Pembe: Tekstil

Mor: Elektronik atık

Beyaz: İlaçlar

Bu sistem, vatandaşların evlerinden başlayarak çevre dostu bir yaşam tarzı benimsemelerini kolaylaştıracak.