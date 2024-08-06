29 Temmuz’da Bodrum’un Ortakent - Yahşi Aile Sağlığı Merkezi’nde yaşanan olayda, İstanbul’dan tatil için Bodrum’a gelen Engin S. (55) ve kardeşi Ö.A.S. (48), yüksek ateş şikayetiyle başvurdukları aile hekimi Dr. Mustafa Hürkal Tezvar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Engin S. ve Ö.A.S., Dr. Tezvar’ı darp etti.

Doktorun kalbi durmuştu

Kalp pillerinin bulunduğu öğrenilen Dr. Tezvar, fenalaşarak kalbi durdu. Merkezdeki sağlık çalışanları tarafından kalbi yeniden çalıştırılan doktor, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Dr. Tezvar’ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve hastanede kısa yürüyüşler yaptığı bildirildi.

Kargaşa anı kameraya saniye saniye yansıdı

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Dr. Tezvar’ın muayenehanesinin kapısında bekleyen Engin S. ve kardeşi Ö.A.S.’nin doktorla tartıştığı ve ardından muayenehaneye hışımla girdikleri görülüyor. Aile sağlığı merkezi çalışanlarının olay yerine müdahale ederek Engin S.’yi muayenehaneden uzaklaştırması ve koridorda yaşanan kargaşa, güvenlik kamerasına yansımış durumda.