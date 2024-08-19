Bu sabah erken saatlerde, Varşova'dan Güney Kıbrıs'ın Larnaka şehrine gitmek üzere havalanan Wizzair’e ait Airbus A321 tipi yolcu uçağı, pilotlardan birinin bayılması sonucu acil iniş yapmak zorunda kaldı. Varşova Chopin Havalimanı’ndan kalkan uçakta 225 yolcu bulunuyordu.

Uçuş sırasında pilotlardan biri baygınlık geçirdi. Diğer pilot, durumu hava trafik kontrolüne bildirdi ve uçağın Varşova’ya geri dönmesine karar verildi. Uçak, yerel saatle 07.00 civarında Varşova Chopin Havalimanı’na güvenli bir şekilde indi.

Bayılan pilot, acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Wizzair yetkilileri, yolcuların başka bir uçakla Larnaka’ya gönderileceğini duyurdu. Yolcular şu anda havalimanında alternatif uçuş için bekliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve pilotun sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi bekleniyor. Bu olay, havacılık güvenliği prosedürlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi ve uçuş ekibinin hızlı ve profesyonel müdahalesinin olası bir trajediyi önlediği vurgulandı.