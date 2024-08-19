Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir düğünde çıkan kavga, gelin ve damat dahil 13 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Kavga anı, düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

"Yan baktın" sözü arbedeye döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta düzenlenen bir düğün, büyük bir kavgayla son buldu. İddialara göre, düğünde "yan baktın" meselesi nedeniyle iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada bıçak, şişe ve sandalyeler kullanıldı.

13 yaralı, gelin ve damat da dahil

Kavgada 4'ü bıçakla olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı. Yaralılar arasında gelin ve damat da yer alırken, olay yerine gelen ambulanslar yaralıları hızla ilçedeki hastanelere sevk etti.

Kavga anı kamerada

Kavga anı, düğün salonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kalabalık bir grubun kavgaya karıştığı ve düğünün bir anda kaos ortamına dönüştüğü anlar yer alıyor.

4 kişi tutuklandı

Olayın ardından, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.