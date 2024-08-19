Yangın, Gördes'in Karayakup köyü ve çevresinde büyük hasara yol açarken, köyün mezarlığında alevlerin uğramadığı tek yer Şehit Halil İbrahim Ertaş'ın kabri oldu.

Şehidin kabrine uğramadı

Yangının yol açtığı geniş çaplı hasar ve yıkıma rağmen, 2010 yılında şehit olan Piyade Er Halil İbrahim Ertaş'ın kabri ve Türk bayrağı, alevlerin zarar vermediği tek yer olarak dikkat çekti. Şehidin mezarının çevresindeki alan tamamen yanmışken, kabri ve bayrak hiçbir hasar görmedi.

Yangın ve zorluklar

Köyün eski muhtarı Adnan Kaya, yangının ikinci gününde köydeki acı manzarayı gördüğünde sadece şehidin mezarının sağlam kaldığını belirtti. Kaya, "Yangın köye doğru tekrar alevlendiğinde helikopterler ve arazözler geldi ancak rüzgar nedeniyle köy duman altında kaldı. Evlerden hiçbir şey alamadık, sadece traktörünü alanlar kaçabildi, alamayanların traktörleri de yandı. Baraja kadar dayandık ve suya dalmak zorunda kaldık. Rüzgarın ters dönmesiyle kurtulduk, aksi takdirde büyük bir felaket yaşanacaktı," dedi.

Şehidin köyde yaşayan ailesinin ise yangın sonrasında İzmir'de yaşayan kızlarının yanına gittikleri öğrenildi. Yangının ardından bölgede normalleşme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.