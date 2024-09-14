Bodrum Belediyesi, 13 Eylül Cuma günü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Bitez sahilinde kapsamlı bir temizlik çalışması düzenledi. Etkinlikte, çeşitli ülkelerden Bodrum'a gelen Erasmus öğrencileri kıyı temizliği yaparken, Bodrum Belediyesine bağlı gönüllü dalış ekipleri deniz dibini temizledi.

Temizlik çalışması ve katılımcılar

Etkinlik, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz ve diğer belediye yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Merkezleri ekibi, Bodrum ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullar, Erasmus programından öğretmenler ve öğrenciler de etkinlikte yer aldı.

Atıkların toplanması ve sergilenmesi

Temizlik çalışması sırasında denizden 120 kilogram atık çıkarılırken, kıyıdan da 55 kilogram atık toplandı. Toplanan atıklar, Bitez Üç Fidan Parkı önünde sergilendi. Ayrıca, bir kısmı farkındalık oluşturmak amacıyla Bitez Üç Fidan Parkı'na yerleştirilen Atık Malzeme Depolama Heykeline atıldı. Kalan atıklar ise geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine gönderildi.

Katılımcıların görüşleri

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, Erasmus öğrencilerine teşekkür ederek, “Geldikleri ve bize destek verdikleri için hepsine teşekkür ederiz. Her zaman dediğimiz gibi keşke bu görüntüler olmasa. Ama maalesef oluyor. Biz de temizlemeye, atmamaları için uyarmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, etkinlikle ilgili olarak, “Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Erasmus Projemiz kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen öğrencilerle çevre ve kıyı temizliği yaptık. Sürdürülebilir çevre konusuna dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Bodrum Belediyesine destekleri için teşekkür ediyoruz.” dedi.

Temizlik İşleri Müdürü Serdar Kaya ise, “Amacımız farkındalık yaratmak. Her yaştan ve milletten Bodrum’a gelen herkesin çevre konusundaki duyarlılığını artırmak.” şeklinde konuştu.

Etkinliğin sonu ve hediyeler

Program, toplu fotoğraf çekimi ve Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediyelerin dağıtılmasıyla sona erdi. Etkinlik, çevre bilincini artırma ve uluslararası iş birliğinin önemini vurgulama açısından büyük bir başarı olarak değerlendirildi.