CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a yönelik soru önergesiyle kaçakçılık faaliyetleri hakkında detaylı bilgi talep etti. Gürer’in önergesi, akaryakıt, elektronik eşya, sigara, gıda, tarihi eser ve uyuşturucu gibi çeşitli kaçakçılık alanlarındaki artışları ve yargılanan kişi sayısını kapsamaktadır.

Kaçakçılık olaylarında çarpıcı artış

2024 yılının ilk yedi ayında, kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında dikkat çeken bir artış yaşandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın verdiği bilgilere göre, 1 Ocak 2024 - 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda toplam 3.865 kaçakçılık olayı tespit edildi. Ele geçirilen kaçak malların toplam değeri ise 19 milyar 150 milyon 81 bin 161 TL olarak belirlendi. Bu veriler, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla olay sayısında %17 ve kaçak mal değerinde %107’lik bir artış olduğunu gösteriyor.

Gümrüklerdeki yakalamalar

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlar, özellikle önemli gümrük noktalarında yoğunlaştı. Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, 479 olayda 3 milyar 67 milyon 425 bin 398 TL değerinde kaçak mal yakaladı. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ise 416 olayda 3 milyar 105 milyon 644 bin 569 TL değerinde kaçak mal ele geçirdi. Sarp Gümrük Müdürlüğü ise 314 olayda 675 milyon 979 bin 936 TL değerinde yakalama gerçekleştirdi.

Yasal işlemler ve tutuklamalar

2024 yılının ilk yedi ayında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde toplam 15.135 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Ancak, bu kişilerin kaçının tutuklu yargılandığına dair detaylı bilgi Bakan Bolat tarafından paylaşılmadı.

Ömer Fethi Gürer’in değerlendirmesi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mevcut verilerin, kaçakçılıkla mücadelede daha sıkı denetimlerin etkili olduğunu gösterdiğini belirtti. Gürer, "Kaçakçılık geçmiş yıllarda da gündeme gelen bir sorundur. Ancak mevcut veriler, daha sıkı denetimlerin ve uygulanan cezaların caydırıcı bir etki yarattığını göstermektedir. Bu durum, kaçakçılıkla mücadelenin daha yakından takip edildiğini ancak sorunun tamamen çözülmediğini ortaya koymaktadır," dedi.