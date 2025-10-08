Muğla’nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, Yalıkavak Küdür mevkisinde 29 düzensiz göçmeni yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etti.
Bodrum’da Sahil Güvenlik operasyonu
Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Küdür mevkisi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye yönlendirildi. Operasyona Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-05) katıldı.
Ekipler, karada bulunan 7’si çocuk olmak üzere 29 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Düzensiz göçmenler arasında çocukların bulunması, operasyonun hassasiyetini artırdı.
Sahil Güvenlik, Türkiye’nin deniz sınırlarında göçmen güvenliğini sağlama çalışmalarına devam ediyor.