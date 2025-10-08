Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu, tarihi eser ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı.
4 ayrı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıköseli Mahallesi’nde bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti.
Elde edilen istihbaratın ardından 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında ekipler, şu malzemelere el koydu:
- 500 gram kubar esrar
- 500 gram kenevir tohumu
- Hassas terazi
- Ruhsatsız 4 av tüfeği ve 1 tabanca
- 324 tarihi obje
- 4 el dedektörü
- Çok sayıda tabanca ve tüfek fişeği
Operasyonda M.K. (33) ve E.O. (41) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.