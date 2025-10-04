Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan adalarına geçmeye çalışan 35 göçmen ve 1 organizatör, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. 5’i çocuk olan göçmenler kıyıya çıkarıldı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Operasyon sabah saatlerinde yapıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 08.45’te Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, lastik botu durdurarak göçmenleri ve organizatörü yakaladı.
Kıyıya çıkarılan 35 göçmen, sağlık ve güvenlik kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Organizatörün gözaltındaki işlemleri devam ediyor.
Yakalanan göçmenler arasında 5 çocuk bulunuyor. Yetkililer, çocukların durumunun özel olarak takip edildiğini bildirdi.