Yangın nedeniyle evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın sırasında çevredeki mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Erol Sırçak’a ait iki katlı evin üst katında bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede üst katı tamamen sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

