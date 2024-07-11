Bodrum, sadece renkli gece hayatı ve popüler plajlarıyla değil, aynı zamanda gözlerden uzak, sakin koylarıyla da tatilcilerin ilgisini çekiyor. Huzur arayanlar için alternatif tatil rotalarını keşfedin.

Keşfedilmemiş cennetler

Bodrum, her yıl binlerce turisti ağırlayan popüler tatil beldelerinden biri. Ancak, kalabalıklardan uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenler için Bodrum'un saklı koyları ideal bir seçenek sunuyor. İşte Bodrum'un en gözde gizli koyları:

Cennet Koyu

Adını gerçekten hak eden Cennet Koyu, yemyeşil doğası ve tertemiz deniziyle huzur arayanların ilk durağı. Araç trafiğine kapalı olması, koyu daha özel kılıyor.

Yalıkavak'tan kalkan teknelerle ulaşım sağlanabiliyor.

Mazı Koyu

Bodrum merkeze yaklaşık 50 km mesafede yer alan Mazı Koyu, bozulmamış doğası ve sakin atmosferi ile biliniyor. Sakinliği ile ünlü bu koy, doğayla iç içe olmak isteyenler için ideal.

Kendi aracınızla veya toplu taşıma ile ulaşmak mümkün.

Kargıcak Koyu

Gümbet'in gürültüsünden kaçmak isteyenler için mükemmel bir alternatif olan Kargıcak Koyu, küçük bir kumsal ve berrak suyu ile dikkat çekiyor.

Gümbet'ten yürüyerek veya teknelerle ulaşabilirsiniz.

Karaincir Koyu

Turgutreis'e yakın bir konumda bulunan Karaincir Koyu, ince kumları ve sığ denizi ile özellikle çocuklu aileler için ideal. Koy çevresinde birkaç restoran ve kafe de bulunuyor.

Turgutreis minibüsleri ile kolayca ulaşım sağlanabilir.