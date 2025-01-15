Turgutlu Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan yemeklerin sağlıklı ve kaliteli olması için önemli bir adım attı. Belediye, kendi arazilerinde hasat edilen zeytinlerden 2500 kilogram zeytinyağı üreterek Aşevi ve Hayır Merkezi’ne teslim etti. Bu girişim, sosyal belediyecilik anlayışının somut bir örneği olarak dikkat çekti.

Zeytinliklerden sofralara

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki belediyeye ait alanlarda yetişen zeytinlerin hasadını gerçekleştirdi. Elde edilen zeytinlerden üretilen toplam 2500 kilogram zeytinyağı, Aşevi ve Hayır Merkezi’ne ulaştırılarak günlük yemeklerde kullanılmaya başlandı.

“Kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz”

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, zeytinyağı üretimiyle ilgili yaptığı açıklamada, bu projenin sosyal belediyeciliğin güzel bir örneği olduğunu vurgulayarak, “Turgutlu Belediyesi olarak her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bu uygulamayla, kaynaklarımızı verimli ve doğru bir şekilde kullanıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdığımız yemeklerin daha sağlıklı ve kaliteli olmasını sağlıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla halkımızın yanındayız ve onlara her zaman destek olmaya devam edeceğiz” diye aktardı.