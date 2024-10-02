Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Bodrum Yarımadası'nda sık sık yaşanan arızaların önüne geçmek amacıyla içme suyu hatlarının yenileme çalışmalarına hız verdi. İlk olarak Gölköy Mahallesi’nde bulunan içme suyu hattının 600 metrelik kısmı değiştirildi. Bu çalışma, Gölköy, Gündoğan, Kızılburun, Dağbelen, Farilya, Yalıkavak, Dirmil, Geriş, Koyunbaba, Erdemil, Gümüşlük, Peksimet, Turgutreis, Bahçelievler, Akçaalan ve Karabağ Mahalleri'ni besleyen hattı kapsıyor.

Su kesintisi sona erecek

Yenileme çalışmaları sonucunda hatların sorunsuz bir şekilde devreye alınabilmesi için bağlantı işlemleri başlatıldı. Bu süreçte, su alımı geçici olarak durdurulacak ve hattın dolum işlemlerine, imalatın tamamlanmasının ardından başlanacak. Yenileme çalışmaları tamamlandığında, alt kotlardan itibaren su alımına başlanarak kademeli olarak üst kotlara su verilecek. Su alımının tamamlanmasının ardından hattın tam kapasiteyle devreye alınmasıyla birlikte su kesintisi sona erecek.

Depolara su takviyesi yapılacak

MUSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bu süreçte, depoların dolması ve kesinti süresinin azaltılması amacıyla içme suyu tankerleri ile depolara su takviyesi yapılacak. Vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz ve çalışmalar süresince su kesintisinden en az düzeyde etkilenmeleri için gerekli tedbirleri almalarını önemle rica ediyoruz" denildi.