Çikolata kisti (Endometriozis), tedavi edilmediğinde ciddi ağrılara ve kısırlığa neden olabiliyor. Özellikle 18-45 yaş arası kadınlarda sıkça görülüyor ve yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.

Çikolata kisti nedir?

Çikolata kisti, rahim içi dokusunun yumurtalıklara yerleşmesi sonucu oluşan bir hastalıktır. Rahim içindeki doku her ay adet döneminde dökülür, ancak endometriozis durumunda bu doku yanlış bir yere, yani yumurtalıklara yerleşir ve burada kan birikimi başlar. Biriken kan, erimiş çikolata kıvamında göründüğü için bu duruma “çikolata kisti” adı verilir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Volkan Noyan, bu kistlerin üreme çağındaki kadınlarda daha sık görüldüğünü vurguluyor ve hastalığın en yaygın belirtilerinin ağrılı adet dönemleri, kronik kasık ağrısı ve kısırlık olduğunu belirtiyor.

Çikolata kistinin belirtileri ve teşhisi

Çikolata kistleri genellikle şu belirtilerle ortaya çıkar:

Ağrılı adet dönemleri: Adet dönemlerinde şiddetli ağrılar yaşanır.

Kronik kasık ağrısı: Kasık bölgesinde sürekli hissedilen ağrılar, bazen bel ve bacaklara da yayılabilir.

İnfertilite (kısırlık): Çocuk sahibi olmakta zorlanma ve kısırlık, endometriozisin yaygın sonuçlarındandır.

Kadınlar bu belirtilerle uzmanlara başvurduklarında, pelvik ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleriyle teşhis kolaylıkla yapılabiliyor. Prof. Dr. Noyan, “Çikolata kistlerinin üreme çağındaki kadınlarda görülme sıklığı yüzde 15’e kadar çıkabiliyor. Kistlerin büyüklüğü ve hastanın şikayetlerine göre tedavi süreci şekilleniyor” diye ekliyor.

İlaç ve cerrahi müdahale

Tedavi sürecinde, kistin büyüklüğü ve hastanın çocuk sahibi olma isteği önem taşıyor. Prof. Dr. Noyan, “Kist 5-6 santimetreden küçükse, genellikle ilaç tedavisi öneriyoruz. Bu ilaçlar kisti tamamen yok etmese de semptomları hafifletmeye yardımcı oluyor” diyor. Ancak kistin boyutu büyükse veya hasta şiddetli ağrı yaşıyorsa, cerrahi müdahale gerekebilir.

Kısırlık riski ve tedavi yöntemleri

Endometriozis, kısırlığın önemli nedenlerinden biri olabilir. Prof. Dr. Noyan, çocuk sahibi olmak isteyen hastalar için tedavi planının buna göre yapılmasının önemli olduğunu belirtiyor. Cerrahi müdahale yerine, doğrudan çocuk sahibi olmayı hedefleyen tedavi yöntemleri, anne olmayı düşünen kadınlar için daha uygun olabilir.

Yaşam kalitesini etkileyen bir hastalık

Çikolata kistleri, şiddetli ağrılarla günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Çalışmayı, egzersiz yapmayı ve sosyalleşmeyi zorlaştıran bu hastalık, erken teşhis ve uygun tedavi ile kontrol altına alınabiliyor. Kadınların bu belirtileri ciddiye alarak bir uzmana başvurmaları, hastalığın ilerlemesini önlemek açısından büyük önem taşıyor.