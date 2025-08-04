Turgutlu Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanları için doğal yaşam koşullarını esas alan yeni bir projeye start verdi.

“Doğal Yaşam Alanı” adı verilen proje, hayvanların temiz, sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamayı amaçlıyor. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın öncülüğünde yürütülen çalışmalarla projenin hayata geçirileceği alan belirlendi.

Yer tespiti çalışmalarına Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Uğur Bayıl, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Rıza Kıran ve Evren Erbaş Ser ile daire müdürleri ve teknik ekipler de katıldı.

Başkan Akın: “Can dostlarımıza konforlu bir yaşam sunacağız”

İncelemelerin ardından açıklama yapan Başkan Çetin Akın, “Hayatı paylaştığımız sahipsiz dostlarımızın doğal, temiz ve güvenli bir ortamda yaşayabilmeleri adına planladığımız bu projede yer tespit çalışmalarımızı tamamladık. Projelendirme aşamasına geçiyoruz. Can dostlarımıza konforlu bir yaşam alanı sunacağız. Turgutlu’muza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Projenin, sahipsiz hayvanların yaşam kalitesini artırmasının yanı sıra doğal denge ve halk sağlığı açısından da önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.