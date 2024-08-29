Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden biri olan kuru kayısının piyasasında istikrarı sağlamak ve üreticiyi desteklemek amacıyla TMO'nun 3 Eylül'den itibaren kuru kayısı alımına başlayacağını açıkladı.

Kuru kayısıda üreticiye destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 3 Eylül 2024 tarihinden itibaren kuru kayısı alımına başlayacak. Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan kuru kayısı için, üretici lehine politikalar uygulanarak piyasalarda istikrar sağlanması hedefleniyor. Ayrıca, üreticilerin sağlıklı depo ihtiyacını karşılamak ve ihracat değerini korumak amacıyla bu adımın atıldığı vurgulandı.

Kuru kayısı alım fiyatları belirlendi

TMO, kuru kayısı alım fiyatlarını kalitesine göre belirledi. Alımlar, TMO-TOBB Lisanslı Depoculuk AŞ'nin Malatya Yeşilyurt'ta bulunan lisanslı deposu üzerinden Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) yoluyla gerçekleştirilecek. Bu uygulama, üreticilerin ürünlerini güvenli bir şekilde depolayabilmesi ve adil bir fiyatlandırma ile pazara sunabilmesi açısından büyük önem taşıyor.

TMO'nun kuru kayısı alımı, üreticilere hem mali açıdan güvence sağlıyor hem de Türkiye'nin ihracat potansiyelini koruma altına alıyor. Üreticiler, TMO'nun belirlediği fiyatlar doğrultusunda ürünlerini piyasaya sunarken, piyasa dalgalanmalarına karşı korunacak. Bu durum, hem iç piyasada hem de uluslararası arenada Türkiye'nin kuru kayısı ihracatındaki güçlü konumunu sürdürmesine katkı sağlayacak.