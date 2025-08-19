Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kadınlara, çocuklara ve dezavantajlı bireylere destek olmak için saha çalışmalarına başladı. Ekipler, vatandaşları ücretsiz psikolojik, sosyal, hukuki danışmanlık ve sağlıklı beslenme desteği hakkında bilgilendirdi.

Kent genelinde stant çalışmaları yapıldı

Saha çalışmalarının ilk durağı Bodrum Kapalı Pazar Yeri oldu. Ardından Müskebi, Bitez ve Mumcular pazarları ile Bodrum Belediye A.Ş. Mahfel Kafe, Turgutreis Amiral Kafe ve Torba Kafe önünde vatandaşlarla bir araya gelindi. Burada vatandaşlara hem müdürlük hizmetleri hem de başvuru süreçleri hakkında bilgi verildi.

Kadına karşı şiddetle mücadele vurgusu yapıldı

Müskebi’deki çalışmaya Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri de katıldı. Turgutreis Amiral Kafe’de ise yabancı uyruklu vatandaşlara ve ziyaretçilere İngilizce broşürler dağıtıldı. Çalışmalar, semt pazarları, belediye kafeleri, meydanlar ve limanlarda devam edecek.

Başkan Mandalinci dayanışma mesajı verdi

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yapılan çalışmaların geleceğe güvenle bakan bir toplum inşa etmenin önemli adımlarından biri olduğunu söyledi. Mandalinci, “Bizler için en değerli güç, kadınların ve ailelerin dayanışmasıdır. Kadınların kendilerini özgürce ifade edebildiği, destek alabildiği ve geleceğini güvenle kurabildiği bir kent için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kadın Danışma Merkezi ve yeni projeler devam ediyor

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kadın Danışma Merkezi aracılığıyla ücretsiz hukuki danışmanlık, sosyal ve psikolojik destek sağlıyor. Ayrıca Bodrum CV iş birliğiyle kadınlara ve gençlere iş bulma desteği veriliyor. Bodrum Belediyesi Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi, kadınların kişisel gelişim ve mesleki beceriler kazanmalarına katkı sunuyor. Eylül ayında Bodrum Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle çeşitli kurslar ve eğitim programları hayata geçirilecek.