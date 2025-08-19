Muğla’nın turistik ilçesi Marmaris’te, sürücülere kesilen trafik cezaları muhtarlıklarda birikmeye başladı. Özellikle Siteler Mahallesi Muhtarlığı’nda zarflar üst üste yığılırken, mahalle muhtarı Gülizar Pekpak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Muhtar Uyardı: Kurallara Uyun

Siteler Mahallesi Muhtarı Gülizar Pekpak, ekonomik sıkıntı içindeki vatandaşların cezalarla daha fazla zor duruma düşmemesi için kurallara uymanın önemine dikkat çekti. Muhtar Pekpak, “Özellikle motosiklet kullanan gençlerimiz mutlaka kask takmalı. Bu sadece ceza meselesi değil, can güvenliği için de öncelikli” dedi. Cezaları almak için muhtarlığa gelen vatandaşlara da sık sık trafik kurallarına riayet etmeleri hatırlatılıyor.

Denetimler Sıkılaştırıldı

Marmaris’te emniyet ve jandarma trafik ekipleri, özellikle yoğun bölgelerde kask, hız ve emniyet kemeri denetimlerini düzenli olarak sürdürüyor. Yetkililer, trafik kurallarına uymanın hem sürücünün hem de çevresindekilerin güvenliği için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Vatandaşlar, cezaların birikmesi ve ekonomik yükün artması nedeniyle kurallara daha fazla dikkat etmeleri konusunda uyarılıyor. Bu sayede hem kazaların önüne geçilmesi hem de toplumsal güvenliğin sağlanması hedefleniyor.