Kumbahçe Mahallesi'ndeki bir evde gerçekleştirilen silahlı saldırıda, dört kişi otomobille geldikleri adrese ani bir baskın düzenledi.

Evde yaşayan iki kişi, saldırganların açtığı ateş sonucu ağır yaralandı ve olay yerinde hayatlarını kaybetti. Saldırganlar, olayın ardından hızla kaçarken, mahallede korku ve panik yaşandı. Polis ekipleri, evde bir koltukta otururken ve diğerinin yüzü sehpa yönünde bulunan ölülerin kimliklerini belirlemeye çalışıyor.

Cinayetin ardından başlatılan geniş çaplı operasyonla şüpheli saldırganları bulmak için çalışmalar devam ediyor. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma ise derinleştirilerek sürdürülüyor. Bodrum halkı, dehşet verici olayın ardından güvenlik endişesi taşıyor.