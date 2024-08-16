Gaziemir ilçesinde, Akçay Caddesi üzerinde bulunan Gaziemir alt geçit çıkışında büyük bir trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle yolun Merkez istikameti kapatıldı ve araçlar yol dışına yönlendirildi. Trafik akışında oluşan yoğunluk, havalimanı kavşağına kadar etkisini sürdürüyor.

Bugün öğle saatlerinde, Gaziemir’in Akçay Caddesi üzerindeki Gaziemir alt geçit çıkışında bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu Merkez istikameti tamamen kapandı ve güvenlik ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Kazanın detayları henüz netlik kazanmamışken, olay yerinde çalışmalar devam ediyor.

Kazanın meydana geldiği bölgede trafik akışı büyük ölçüde aksadı. Yoğunluk, özellikle havalimanı kavşağına kadar uzanıyor. Yol kullanıcılarına alternatif güzergahlar kullanmaları ve trafiğin yoğun olduğu bölgelere girmemeleri tavsiye ediliyor. Ayrıca, sürücülerin kazanın bulunduğu bölgede hız sınırlarına ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Kaza sonrası alınan güvenlik önlemleri kapsamında, polis ve sağlık ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.