Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde erkek bir çocuğa ait ceset bulundu. Cesedin, geçtiğimiz günlerde bölgede batan göçmen teknesindeki kayıplardan birine ait olabileceği değerlendiriliyor.

Bodrum açıklarında erkek çocuk cesedi bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Çelebi Adası önlerinde korkunç bir olay yaşandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında deniz yüzeyinde bir ceset fark etti.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, yapılan incelemede cesedin erkek bir çocuğa ait olduğunu belirledi. Ceset, Sahil Güvenlik botuyla Bodrum Limanı’na getirildi.

Ceset kimlik tespiti için adli tıpa gönderildi

Denizden çıkarılan erkek çocuk cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek kimlik tespiti ve otopsi işlemlerine alındı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü açıkladı.

Ekipler, bulunan cesedin önceki günlerde Ortakent açıklarındaki Ada Burnu ve Çelebi Adası yakınlarında batan teknedeki göçmenlerden birine ait olabileceğini değerlendiriyor.

Olayla ilgili olarak hem Sahil Güvenlik Komutanlığı hem de Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Kimlik tespiti ve otopsi sonuçlarının ardından olayın kesin detaylarının ortaya çıkması bekleniyor.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, kayıp olduğu değerlendirilen diğer göçmenler için de denizden ve havadan arama faaliyetleri devam ediyor.