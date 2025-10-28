Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Kütahya’nın Emet ilçesinde yamaçtan kopan dev kaya, orman yolunu ulaşıma kapattı.
Depremin ardından Emet’te yamaçtan kaya koptu
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, sarsıntının etkileri çevre illerde de görülmeye devam ediyor. Kütahya’nın Emet ilçesinde yamaçtan kopan dev kaya parçası, orman yolunu tamamen ulaşıma kapattı.
İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yenice köyü yakınlarındaki ormanlık alana mantar toplamak için giden Aziz Tunçer, yolu kapatan tonlarca ağırlıktaki kayayı fark ederek durumu Emet Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Tonlarca ağırlıktaki kaya yolu kapattı
Bölgede yapılan ilk incelemede, kayanın Sındırgı merkezli deprem sonrası yerinden koparak aşağıya kaydığı değerlendirildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı gözlemler sonucunda, yamaçtaki gevşeyen toprak ve taşların da tehlike oluşturabileceği belirtildi.
Kaya parçasının kaldırılması için orman işletme ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği öğrenildi.
“Depremden sonra kaymış olabilir”
Olayı fark eden vatandaş Aziz Tunçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
“Kaya daha önce yolun üst kısmında duruyordu. Depremden sonra yola kaydığını fark ettim. Mantar toplamaya gitmiştim, yol kapanınca hemen yetkililere haber verdim.”
dedi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlanana kadar orman yolunun geçici olarak araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.