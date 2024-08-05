Yangın, saat 15.30 civarında Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'nde başladı. Otluk ve makilik alanları hızla etkisi altına alan alevler, bölgedeki sakinlerde panik yarattı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Vatandaşlar, yangını fark eder etmez durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yoğun çabası

Olay yerine çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, yangını hem havadan hem de karadan kontrol altına almak için büyük bir çaba sarf etti. Yangının farklı noktalara sıçramaması için titiz bir çalışma yürütüldü.

Kontrol ve soğutma çalışmaları

Yangın kontrol altına alındıktan sonra bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, olası tekrar alevlenmelere karşı önlemlerini sürdürüyor.

Araştırma başlatıldı

Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla detaylı bir araştırma başlattı. Yangınla ilgili gelişmeler ve çalışmalar devam ediyor.