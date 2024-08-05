Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, Türkiye temsilcisi Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa temsilcisi Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Muhtemel rakiplerden olan Slavia Prag'ı biraz daha yakından tanıyalım.

Başkentin takımı

Tam adı Sportovni klub Slavia Praha olan, Çekya'nın başkenti Prag'ın temsilcisi Slavia Prag, 2 Kasım 1892'de kuruldu. Şu an Çek 1. Liga'da oynayan kırmızı beyazlı ekip, maçlarını 21.000 kapasiteli Fortuna Arena'da oynamaktadır.

"Slavia" ismi nereden geliyor?

Slavia Prag’ın kuruluşu, Avrupa’da imparatorluklar çağının sonuna denk gelir. Yükselen milliyetçilik akımı ve sanayi devriminin ardından ortaya çıkan huzursuzluklar, kıtanın doğusunda hareketlenmelere sebep olmuştu. Prag gençleri, bu ortamda bir kulüp kurduktan sonra, mitolojilerinde bölgenin koruyucusu olarak kabul edilen Tanrıça Slavia’nın ismini kulüplerine verdiler. Sembol olarak da kadim bir Slav sembolü olan beş köşeli yıldızı belirlediler.

Slavia Prag, başlangıçta bir edebiyat kulübü olarak kuruldu ve zamanla bisiklet sporunda faaliyet göstermeye başladı. Ancak 1892 yılında futbol takımı ile spor sahnesine çıktı. Kulübün iki kurucusundan biri olan Dr. Karel Freja, aynı zamanda modern Çek futbolunun da kurucusuydu. Dr. Freja, takımın ilk kadrosunda yer aldı ve 1899 tarihinde Viyana’da oynanan milli maçta da forma giydi. Bölgedeki futbol müsabakalarını düzenleyen Çek Amatör Spor Birliği'nin kurucu üyelerinden biri olan Dr. Freja, Slavia Prag’ın spor tarihinde önemli bir yere sahip olmasını sağladı.

Güncel kadro

2024-2025 sezonundaki toplam kadro değeri 88 milyon euro olan Çek ekibinin kadrosundaki en değerli isim, 8.5 milyon euro değerindeki orta saha oyuncusu Oscar. Geçen sezon Çekya 1.Ligi'nde 72 puan toplayan Slavia Prag, ligi 2. sırada bitirdi. Şu anda West Ham United forması giyen Tomas Soucek ve Vladimir Coufal de Slavia Prag forması giymiş bilindik oyunculardan bazılarıdır. 2018'den beri teknik direktörü Jindrich Trpisovsky altında devam eden Slavia Prag, bu sezon 3 maçta topladığı 7 puanla ligde 2. sırada bulunmakta.

2023-24 sezonunda UEFA Avrupa ön elemelerinde sırasıyla Dnipro-1 ve Zorya Luhansk ile eşleşti. Eşleştiği 2 Ukrayna takımını turnuvada saf dışı bırakarak adını gruplara yazdırdı. Gruplar aşamasında Roma, Servette ve Sheriff ile eşleşti. Gruplarda aldığı 5 galibiyet ve 1 yenilgi ile 15 puan toplayarak grubu lider bitirerek son 16 turuna yükselmeyi başardı. Grup aşamasında Sheriff karşısında elde ettiği 6-0 skoru turnuva tarihinde grup aşamasındaki en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti. Son 16 turunda eşleştiği Milan takımına elenerek turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe, 2022 yılında da Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşmiş, iki maçta da rakibine 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.