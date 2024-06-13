Bodrum'da taş ocağının faaliyet alanının genişletilmesi ve kırma eleme tesisi kurulması için verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararı, Danıştay tarafından onaylandı. Mahalle sakinleri için olumlu bir gelişme yaşandı.

Mahkemeler ve kararlar

Kızılağaç, Çamlık, Yalıçiftlik ve Kumköy Mahalleleri'nde faaliyet gösteren taş ocağı, genişleme ve yeni tesis kurma için ruhsat almıştı. Köylüler, zeytin rekoltesinin düşeceği ve tarlalarının kamulaştırılacağı endişesiyle, "ÇED Gerekli Değildir" kararının iptali için dava açtı. Muğla Valiliği’nin bu yöndeki kararı, Muğla 1. İdari Mahkemesi tarafından iptal edildi ve Danıştay, bu iptali onayladı.

"Ekosistem için büyük tehlike"

Davacıların avukatı Remzi Kazmaz, "Maden sahası, Bodrum’un akciğerleri ve zeytin tarlalarının bulunduğu ormanlık bir alan. Bu proje insan ve çevre sağlığı için risk oluşturacak nitelikte. Proje dosyası, teknik açıdan eksik ve yetersiz bilgiler içeriyor. Yöre sakinleri, bu projeye karşı çıkmak için defalarca eylem yaptı. Bodrum’a zarar verecek projeler yerine turizmi kalkındıracak projelere ihtiyaç var" dedi.

Kazmaz, 360 dönümde planlanan alan için alınan bu kararın geri döndürülemez bir karar olduğunu belirtti. Bölge sakinleri, taş ocağı projesinin iptal edilmesinden memnuniyet duydu.