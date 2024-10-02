İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırdığı iddialarıyla yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme, dosyanın mütalaasının hazırlanması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

İmamoğlu ve altı belediye çalışanı, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında şartları karşılamayan bir firmaya ihale vermekle suçlanıyor. Duruşmada hazır bulunan sanıklar ve taraf avukatları, sürecin detaylarını mahkemeye sundu.

Bilirkişi raporu üzerine tartışmalar

Duruşmada, İçişleri Bakanlığı'nın avukatı bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini belirtti. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat ise iki ayrı bilirkişi raporunun alındığını ve suç unsuru bulunmadığını savunarak beraat talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı, bilirkişi raporlarının kamu zararını tespit etmediğini ifade ederek, sanıkların ek savunma yapmasını talep etti.

Mahkeme, İçişleri Bakanlığı avukatının itirazını reddetti ve dosyanın mütalaası için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamenin detayları

İddianameye göre, İmamoğlu'nun yönetiminde, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından 2015 yılında yapılan bir ihale, şartları karşılamayan bir firmaya verilmişti. İddianamede, sanıkların bir araya gelerek, ihaleye katılma yeterliliğine sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağladığı ve böylece 250 bin 86 TL'lik kamu zararı oluşturduğu belirtilmişti.

Bilirkişi raporunda, kamu zararının haksız yere yapılan ödemelerle sonuçlandığı aktarılırken, sanıkların ihaleye katılım şartlarını sağlamadıkları da ifade edildi. İddianamede, İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu yedi kişi için 3 ila 7 yıl hapis cezası talep edilmişti. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi gereğince siyasi yasak uygulanması da istenmişti.