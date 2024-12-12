Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü Umut C., direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Alper Çalık’a çarptı. Olay, Konacık Atatürk Bulvarı’nda, öğle saatlerinde yaşandı.

Kazanın detayları

48 US 752 plakalı otomobil, sürücüsünün makas atarak ilerlemesi sırasında kontrolden çıktı. Kaldırımda yürüyen Alper Çalık’a çarpan araç, Çalık’ı önüne alarak akaryakıt istasyonuna doğru sürükledi. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki başka bir araca çarparak oto yıkama istasyonunda durabildi.

Alper Çalık hayatını kaybetti

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Alper Çalık’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çalık’ın cansız bedeni, polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Sürücü gözaltında

Kazanın ardından yaralanan otomobil sürücüsü Umut C. ile araçta bulunan Emirhan V., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralıların tedavisinin ardından sürücünün gözaltına alınacağı bildirildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, olayın nasıl gerçekleştiğini ortaya koydu. Görüntülerde, sürücünün makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve kazanın bu nedenle meydana geldiği görülüyor.

Soruşturma başlatıldı

Polis, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olay, trafik güvenliği ve kurallara uyumun önemini bir kez daha gündeme getirdi.