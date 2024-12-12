İzmir Bağımsız Milletvekili Salih Uzun, dün Meclis’te gerçekleştirdiği konuşmada, kamu ihalelerinin belirli kişi ve şirketlere verildiğini öne sürerek duruma sert tepki gösterdi. "Yerin altı da üstü de Cengiz'e" ifadelerini kullanan Uzun, Cengiz Holding’in aldığı ihaleleri ve bu durumu destekleyen sistemi eleştirdi.

"Her şey Cengiz’e veriliyor"

Salih Uzun, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Hani bu ruhsat alanları veriliyor ya, tahsisler yapılıyor ya. Sözüm ona kuralı var, kaidesi var, ihalesi var... Ama ne hikmetse bütün ihaleleri aynı kişi kazanıyor. O meşhur 5’liden biri kazanıyor. Cengiz Holding’i kastediyorum. Ülkede ne kadar maden varsa hepsi Cengiz’e veriliyor."

Uzun, Kaz Dağları’ndan Sinop’a, Seydişehir’den enerji projelerine kadar birçok alanda Cengiz Holding’in ihaleleri topladığını iddia ederek, “Hava Cengiz’e, su Cengiz’e, termik santral, köprü, yol… Ne varsa Cengiz’e” dedi.

"Bu memleketin eti senin, kemiği benim mi denildi?"

Milletvekili Uzun, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Ne veren vermekten utanıyor, ne de alan almaktan utanıyor. Yahu biri buna 'Bu memleketin eti senin, kemiği benim' mi dedi ya? Nedir bu ya?"