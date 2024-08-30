Muğla'nın Bodrum ilçesinde dikkat çeken bir kaza yaşandı. Yalıkavak Mahallesi açıklarında seyir halindeki "ICE" isimli mega yat, "AMEY" isimli motor yata arkadan çarptı. Çarpışma sonucu her iki yatın da hasar gördüğü bildirildi. Neyse ki kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Lüks donanımlı "ICE" mega yatı

2005 yılında Almanya'da inşa edilen "ICE" mega yatı, 14 misafir kapasitesine sahip ve 27 kişilik mürettebatıyla dikkat çekiyor. Yat, lüks donanımlarıyla biliniyor; içinde güzellik salonu, sauna, asansör, spor salonu, klima ve helikopter pisti gibi imkanlar mevcut.

Kazanın detayları ve hasarın boyutu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olay yerindeki ekipler, hasarın giderilmesi ve güvenlik önlemlerinin alınması için çalışmalarını sürdürüyor.