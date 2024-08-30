İzmir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar için Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı muhteşem bir konser verdi. Cumhuriyet Meydanı'nda Yarbay Gökhan Aşkın'ın şefliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, bando, "İzmir'in Kavakları", "Bu Bayrak", "Hoş Gelişler Ola", "Biz Atatürk Gençleriyiz" ve "İzmir Marşı" gibi önemli parçaları seslendirdi.

Yarbay Gökhan Aşkın'ın yönetimindeki bando, İzmir'deki Zafer Bayramı kutlamalarına unutulmaz bir müzikal katkı sağladı. Bandoların performansı, bayramın ruhunu ve coşkusunu en iyi şekilde yansıtmayı başardı.

Vatandaşlardan yoğun ilgi ve alkış

Konser boyunca, dinleyiciler bandonun performansını büyük bir ilgi ve coşku ile takip etti. Zaman zaman alkışlarla bandoya eşlik eden izleyiciler, bu anlamlı anları cep telefonlarıyla kaydetmeyi de ihmal etmedi.