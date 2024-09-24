Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza anı

Olay, Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi’nde gerçekleşti. Taner Şar’ın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen İsmail Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye hızla 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Taner Şar’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hafif yaralanan İsmail Ç. ve araçtaki Mustafa K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cenaze ise hastane morguna götürüldü.

Otomobilde yangın çıktı

Kaza sonrasında şarampole devrilen otomobilde yangın çıktı. Alevler hızla ormanlık alana sıçradı. Yangına, Bodrum İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, güçlükle söndürüldü; ancak otomobil kullanılamaz hale geldi ve ormanlık alan zarar gördü.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazanın nedenine dair araştırmalar devam ediyor.