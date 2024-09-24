Apple’ın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı iPhone 16 Pro, kullanıcıları tarafından ciddi eleştirilerle karşı karşıya. Reddit ve diğer sosyal medya platformlarında yayılan şikayetlere göre, cihazın dokunmatik ekranı bazı durumlarda işlevini yitirebiliyor. Özellikle sanal klavye kullanımı, kaydırma ve düğme basma gibi temel fonksiyonlarda yaşanan bu sorun, kullanıcıların günlük telefon deneyimini olumsuz etkiliyor.

Donanımsal mı, Yazılımsal mı?

Yapılan incelemelerde, bu sorunun donanımsal bir arızadan kaynaklanmadığı, iOS işletim sistemindeki yazılımsal bir hata nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Uzmanlar, Apple’ın bu sorunun kaynağını hatalı dokunmaları engelleyen hassas algoritma olarak gösteriyor. Bu algoritmanın gereğinden fazla hassas çalışması, dokunmatik ekranın bazı hareketleri algılayamamasına sebep oluyor. Ancak Apple henüz bu sorunu doğrulayan ya da çözüm önerisi sunan resmi bir açıklamada bulunmadı.

Kullanıcılar Endişeli

Kullanıcıların yaşadığı bu ekran sorunları, özellikle iPhone 16 Pro satın almayı düşünen tüketiciler arasında endişe yaratıyor. Sorunun çözümü için bir yazılım güncellemesi beklense de Apple’ın nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor. Bu tip sorunların devam etmesi halinde, markanın kullanıcı güveninde zedelenme yaşanabileceği düşünülüyor.