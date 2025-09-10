Bodrum’da su krizi derinleşiyor. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), Mumcular Barajı’ndan içme ve kullanma suyu verilmeyeceğini açıklayarak planlı su kesintilerinin başlayacağını duyurdu. Kuraklık nedeniyle barajların doluluk oranları kritik seviyeye geriledi.

Planlı su kesintileri başlıyor

MUSKİ tarafından yapılan açıklamada, Bodrum ilçesinin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Mumcular Barajı’ndan 8 Eylül itibariyle su verilmediği bildirildi. Kesintiler, dönüşümlü sistemle uygulanacak ve ilçedeki tüm mahalleleri kapsayacak.

Kuraklık etkileri sürüyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, kuraklığın etkilerinin devam etmesi halinde barajların doluluk oranının her yıl daha da kötüleştiğini belirtti. Özçelik, “Mumcular ve Geyik barajlarında yapılan tahsisatın sonuna geldik. Kalan su tarımsal sulama için ayrıldı” dedi.

Rezervuar yönetiminde zorluklar

Doç. Dr. Özçelik, Bodrum’un yaklaşık 500 bin nüfusu için 30 milyon metreküplük suya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Barajlarda 60 milyon metreküp su bulunmasına rağmen 20 milyon metreküplük kayıp olduğunu söyledi. Ayrıca yer altı suyunun etkin şekilde kullanılamadığını belirterek, rezervuarların doğru yönetilmemesi halinde önümüzdeki yıllarda durumun daha da kötüleşebileceğini ifade etti.

Geçmişteki önlemler

Özçelik, geçen yıl Milas’taki Akgedik Barajı’ndan sağlanan geçici su teminiyle bir miktar rahatlama sağlandığını belirtti. Ancak şu an ilave su temininin mümkün olmadığını ve sonbaharın sonuna doğru rezervuarlarda daha sıkışık bir dönem beklendiğini kaydetti.