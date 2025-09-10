Proje kapsamında ömrünü tamamlayan ve sık sık arızalanan şebeke yenilenerek su kayıp-kaçak oranı büyük ölçüde azaltılacak.

Temel atma töreni, Sarnıç Piknik Alanı’nda gerçekleştirildi. Törene, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve Sarnıç halkı katıldı.

Başkan Tugay törende yaptığı konuşmada, iki yıl sürecek projenin bir yıl içinde tamamlanması için yoğun çaba gösterileceğini belirtti. “Halkımızın oylarıyla verilen bu onurlu görevi yerine getirirken, beraber çalıştığımız tüm arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. İzmir’de birlik ve beraberlik içinde sorunları çözme kararlılığımız tam” dedi.

Altyapı çalışmalarının kapsamı hakkında bilgi veren Tugay, son 17 ayda kent genelinde 950 kilometre içme suyu, 90 kilometre yağmur suyu ve 215 kilometre atık su hattı döşendiğini açıkladı. Ayrıca 1.400 kilometreyi bulan dere ıslahı ve bakımı ile 400 bin ton atığın temizlendiğini belirten Tugay, “Tarihi boyunca İzmir Körfezi’nde yapılmamış bir dip temizliği gerçekleştirdik. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. fazını açtık, Torbalı ve Ayrancılar-Yazıbaşı tesislerinin kapasitelerini üç kat artırdık. Bunların hepsi büyük işler ve halkın parasının son kuruşuna kadar dikkatle kullanıldığı yatırımlar” ifadelerini kullandı.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ise törende yaptığı açıklamada, Başkan Tugay’ın ilçedeki su sorunlarını hızlı şekilde çözüme kavuşturduğunu belirterek, “Halk için çalışmak, halk adına çalışmak işte böyle bir şey. Bu temel atma ile Sarnıç halkı sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşacak” dedi.

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, projenin İZSU’nun öz kaynaklarıyla gerçekleştirileceğini vurgulayarak, küresel iklim krizine dikkat çekti. Erdoğan, Sarnıç Mahallesi’ndeki mevcut altyapının hızla artan nüfusu karşılayamadığını ve geçen yıl bin civarında arıza kaydı alındığını söyledi. Ayrıca Alsancak bölgesinde 2,5 milyar TL’lik yeni yağmur suyu hattı projelerinin de yakında başlatılacağını duyurdu.

Proje kapsamında 60 kilometre düktil boru ve 15 kilometre branşman hattı olmak üzere toplam 75 kilometrelik bir altyapı çalışması yapılacak. Yenilenecek şebeke ile Sarnıç Mahallesi’ndeki su kayıp-kaçak oranı azaltılacak ve bölge halkı sağlıklı içme suyuna kavuşacak.

İZSU, İzmir genelinde son 17 ayda 30 ilçede altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Menemen’de 620 milyon liralık, Ödemiş’te 200 milyon liralık yatırımla hem içme suyu hem de altyapı sorunlarına kalıcı çözümler getirildi. Buca, Bornova, Konak, Karşıyaka, Bayraklı, Karabağlar, Çiğli ve Kemalpaşa’da 200 milyon liralık yatırımla 20 kilometre yağmur suyu ve atık su hattı çalışmaları tamamlandı.

Başkan Tugay, törende yaptığı değerlendirmede, “Halk için çalışmak böyle bir şey. İzmir’in altyapısını güçlendirmek ve vatandaşımıza kesintisiz hizmet sunmak önceliğimiz. Birlikte çalışarak İzmir’i daha modern ve dirençli bir kent hâline getireceğiz” dedi.

Bu proje ile Sarnıç Mahallesi’nin içme suyu altyapısı yenilenirken, İzmir’in genel altyapısı da afetlere ve nüfus artışına karşı daha dayanıklı hâle getirilecek.