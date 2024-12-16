Muğla'nın Bodrum ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Olayda, sanayi sitesindeki iki otomobil büyük zarar gördü.

Palmiye ağacı alev aldı

Konacık Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesine düşen yıldırım, bir palmiye ağacını tutuşturdu. Alevler kısa sürede ağacın altında park halinde bulunan otomobile sıçradı.

İkinci otomobil de zarar gördü

Palmiye ağacından yayılan alevler, ilk otomobili tamamen sararken, yangın diğer otomobile de ulaştı. İki araçta ciddi maddi hasar meydana geldi.

Hızlı müdahale yangını söndürdü

Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, polis ve sağlık ekipleri olay yerine hızla intikal etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak ilk otomobil tamamen yanarken, diğer araçta da önemli hasar oluştu.