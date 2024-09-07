Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a sekiz ay içinde kruvaziyerler ve hava yolu dış uçuşlarla 816 binin üzerinde yabancı turist geldi. Bu sayının gümrük kapıları verilerinin açıklaması ile 1 milyonun üzerine çıkması beklenirken, yarımada genelinde 'sarı yaz' hareketliliği başladı. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Sarı yaz erken başladı, 5 Eylül itibarıyla başladı diyebiliriz. Eylül ayı içerisinde otellerde yüzde 90'nın üzerinde bir doluluk olacak gibi. Herkese hitap eden, her bütçeye uygun tatil avantajları sunacağız" diye konuştu.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, turizm hareketliliği sürüyor. Turizmin incisi Bodrum'da hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığı 26 derecelerde seyrediyor. Kente son sekiz ay içinde kruvaziyerler ve hava yolu dış uçuşlarla 816 binin üzerinde yabancı turist gelirken, bu sayının diğer gümrük kapılarındaki verilerin açıklanması ile 1 milyonun üzerine çıkması bekleniyor.

BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Deniz ve hava yoluyla 816 binin üzerinde yabancı turist geldi. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 8'e yakın bir artış gözlemlendi. Gümrük kapılarıyla ilgili veriler henüz açıklanmadı. O verilerle birlikte bu rakamın 1 milyonun üzerine çıkmasını bekliyoruz" dedi.

“Kişi başı fiyatlar 850 liradan başlıyor”

Bodrum'da sarı yaz dönemi ile turizm hareketliliğinin devam ettiğini söyleyen Dengiz, "Sezon bitmedi, tatilcilerin gizli şifresi olan kıştan son kaçış noktası olan sarı yaz dönemi başlıyor. 15 Eylül-15 Ekim arasında son bir periyot var. Güzel bir sarı yaz yaşayacağımızı düşünüyoruz. Okullar da açıldıktan sonra evli çiftler, emekliler ve gençler de bu dönemde tatil yapma imkânı sağlayacaklar. Fiyatlar da oldukça uygun duruma geldi. Her dönemin bir fiyatı vardır. Bu dönemde oda, kahvaltı kişi başı fiyatlar 850 liradan başlıyor. A-B-C diye segmentlere ayırdığımız zaman oteller farklılık gösteriyor. C segment bir otel 850, B klasman bir otel yine oda, kahvaltı kişi başı bin 500, A segmentine baktığımız zaman 2 bin 500'e çıkacaktır. Sarı yaz erken başladı, 5 Eylül itibarıyla başladı diyebiliriz. Eylül ayı içerisinde otellerde yüzde 90'nın üzerinde bir doluluk olacak gibi. Misafirlerimizin son avantajları değerlendireceklerini düşünüyoruz. Herkese hitap eden, her bütçeye uygun tatil avantajları sunacağız. Yakın zamanda Bodrum Yarı Maratonu, Bodrum Cup ve motor festivali var. Onların da verdiği bir hareketlilik olacaktır. Konserler de devam edecek, sezon bitmemiş oluyor" ifadelerini kullandı.

“Hareketliliği sürdürmek için çalışmalara başlayacağız”

Bodrum'a en çok turistin İngiltere'den geldiğini ve en uzun süreli konaklamayı İngilizlerin yaptığını söyleyen Dengiz, "Bodrum'a gelen yabancı turistler içerisinde İngiltere, ilk sırada yerini korudu; onu Rusya, Polonya ve Almanya takip etti. Bodrum'da ortalama altı günlük konaklama süresiyle İngiltere yine başı çekmektedir. Turistlerin günlük kişi başı 90 doların üzerinde bir harcama yaptıklarını düşünüyoruz. Temmuz- ağustos arasında yoğun bir sezon geçirdik. İngiltere'den uçuşların 12 Kasım'a kadar uzatılma kararı alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özverili çalışması ve BODER'in işi takip etmesiyle çok iyi bir gelişme oldu. Kış döneminde ise haftada iki gün uçuş ile İngiltere'den Bodrum'a turizm hareketliliğini sürdürmek için çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.