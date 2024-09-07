Selçuk’un kurtuluşunun 102. yıl dönümünde düzenlenen 54. Kültür Sanat ve Yaşam Festivali EFEST, "Geçmişi Hisset, Geleceği Keşfet" sloganıyla renkli bir kortejle başladı. Festivalin açılış etkinliği, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencileri, Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Modern Dans Ekibi, Gençlik Bandosu, Yıldızlar Bandosu, Efes Selçuk Salon Sporları Kulübü’nün voleybol ve basketbol takımları, Efes Spor Kulübü, Selçuk Sezer Spor Kulübü ve Selçuk Profesyonel Aşçılar ve Gastronomi Derneği’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Kortej, Pazar yerinde son bulduktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin Üsküp Yöresi halk oyunları gösterisi ve Modern Dans Ekibi’nin performansı sergilendi. Festivalin devamında Selçuk Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri stantları gezdi.

Celsus Kitap Günleri’ne büyük ilgi

EFEST 2024'te bu yıl birçok yayınevi kitapseverlerle buluştu. Festival kapsamında düzenlenen Celsus Kitap Günleri, Selçuk Efes Kent Belleği’nde, Gazeteci-Yazar Duygu Özsüphandağ Yayman ve Murat Şahin’in katılımıyla “Hepsi Hikaye” başlığı altında bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide yazma kavramı ve edebiyatın hayat ile ilişkisi üzerine konuşmalar yapıldı. Etkinliğin sonunda yazarlar, katılımcılar için kitaplarını imzaladı. Ayrıca, festivalde çocukların eğlenceli vakit geçirdiği Çocuk Eğlence Parkı da büyük ilgi gördü.

Ünlü Şarkıcı OZBİ festivalde sahne aldı

EFEST’in ilk gününde, Pazar Yeri Ana Sahne’de ünlü şarkıcı OZBİ performans sergiledi. Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, OZBİ’ye teşekkür ederek, "Kurtuluş Şenliklerimizin 102. yıl dönümünde bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Müziğiniz hiç susmasın, şarkılarınız bizlerle olmaya devam etsin," dedi. Keskin ayrıca, Artemis heykelini Selçuklular adına OZBİ’ye takdim etti ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in selamlarını iletti.

OZBİ'den Selçuklulara övgü

Başkan Yardımcısı Keskin’in ardından sahneye çıkan OZBİ, "Kadınların yönettiği kentler çok güzel oluyor. Selçuklular çok şanslısınız," şeklinde konuştu ve Selçuklulara alkış isteyerek, "İyi ki böyle güzel insanları seçiyorsunuz," dedi. EFEST 2024, Selçukluların OZBİ’nin şarkılarıyla geç saatlere kadar eğlenmesiyle devam etti. Festival, 7-8 Eylül tarihlerinde renkli etkinliklerle sürmeye devam edecek.