Bodrum'da site aidatları 500 liradan başlayıp 120 bin liraya kadar çıkıyor. Lüks sitelerde hizmet çeşitliliği aidat fiyatlarını katlıyor.

Bodrum'da site aidatları 120 bin liraya kadar yükseldi

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bodrum Temsilcisi Sevil Ece Gümüş Kapar, Bodrum'daki site aidatlarının 500 liradan başlayarak 120 bin liraya kadar çıktığını açıkladı. Kapar, lüks sitelerde aidatlara havuz, özel plaj, güvenlik, spa merkezleri ve kişiye özel bahçıvan hizmetlerinin dahil edildiğini belirtti.

Bodrum'da Aidat Fiyatları Bölgeye Göre Değişiyor

Dünyaca ünlü turistik ilçe Bodrum'da site aidatları, bölge ve sundukları hizmetlere göre farklılık gösteriyor. Yarımadanın güneyinde aidatlar 500 liradan başlarken, kuzeye doğru Gündoğan, Yalıkavak, Gölköy ve Türkbükü bölgelerinde bu rakam 120 bin liraya kadar yükseliyor. Lüks segmentteki siteler, özel plaj, yüzme havuzu ve spa gibi imkanlarla öne çıkıyor. Konacık, Ortakent ve Gümbet gibi bölgelerde ise daha temel hizmetler sunuluyor.

Lüks sitelerde konfor için yüksek aidat

TÜM Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bodrum Temsilcisi Sevil Ece Gümüş Kapar, "Aidat fiyatları hizmet ve konuma göre artıyor. Kuzey bölgelerde özel plajlı, 7/24 güvenlikli sitelerde aidatlar lüks hizmetlere göre düzenleniyor" dedi. Kapar, akıllı ev sistemleri, kişiye özel teknik servis ve bahçıvan hizmetlerinin de aidatlara dahil olduğunu vurguladı.

Orta segment sitelerde aidatlar daha makul

Orta segment olarak adlandırılan Konacık, Bitez ve Ortakent gibi bölgelerdeki sitelerde ise aidatların daha makul seviyelerde olduğu ifade edildi. Bu bölgelerde bahçıvan, güvenlik ve havuz giderlerine göre aidat belirlenirken, özel plaj hizmeti sunulmuyor.

Avro bazında aidat belirleniyor

Sevil Ece Gümüş Kapar, bazı yeni projelerde aidatların metrekare birim fiyatına göre avro bazında hesaplandığını söyledi. Kapar, "120 bin lira aidat ödeyen bir kişi, genellikle 3 milyon avroluk bir evde yaşıyor. Bu rakam 35 milyon avroya kadar çıkabiliyor" ifadelerini kullandı. Aidat fiyatlarının bazı sitelerde dört veya altı ayda bir ek ödemelerle güncellendiği de belirtildi.