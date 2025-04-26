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"Amaçları çok açık. İçi boş olduğu herkesçe görülen siyasi kumpas dosyasını sündürmek, İBB’yi çalışamaz hale getirmek, bu sayede Kanal İstanbul ve benzer yıkım projeleriyle ranta çökmek istiyorlar."

Böke, iktidarın amacının İBB’yi çalışamaz hale getirip Kanal İstanbul ve benzeri projelerle rant sağlamak olduğunu belirtti:

"İSKİ’nin Kanal İstanbul için belirlenen alandaki inşaatlar hakkındaki yıkım kararının ardından İBB kadrolarının gözaltına alınması, iktidarın çığırından çıkmışlığını bir kez daha gösteriyor."

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İBB çalışanlarının gözaltına alınmasını sert sözlerle eleştirdi. Böke, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Arap medyasında Kanal İstanbul’daki projelerin "vatandaşlık garantili" reklamlarla tanıtılmasının ardından gelen bu gelişme, siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kanal İstanbul projesi için belirlenen alandaki Sazlıdere Barajı çevresindeki TOKİ inşaatına yönelik yıkım kararı gönderdi. Yıkım kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kadrolarına yönelik gözaltı işlemleri başlatıldı.

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