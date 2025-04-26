İSKİ’nin Kanal İstanbul alanındaki TOKİ inşaatına yıkım kararının ardından İBB çalışanları gözaltına alındı. CHP’li Böke, iktidarı hedef aldı.
İSKİ yıkım kararı sonrası gözaltılar
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kanal İstanbul projesi için belirlenen alandaki Sazlıdere Barajı çevresindeki TOKİ inşaatına yönelik yıkım kararı gönderdi. Yıkım kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kadrolarına yönelik gözaltı işlemleri başlatıldı.
Arap medyasında Kanal İstanbul’daki projelerin "vatandaşlık garantili" reklamlarla tanıtılmasının ardından gelen bu gelişme, siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi.
CHP'li Selin Sayek Böke: "Amaç çok açık"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İBB çalışanlarının gözaltına alınmasını sert sözlerle eleştirdi. Böke, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İSKİ’nin Kanal İstanbul için belirlenen alandaki inşaatlar hakkındaki yıkım kararının ardından İBB kadrolarının gözaltına alınması, iktidarın çığırından çıkmışlığını bir kez daha gösteriyor."
Böke, iktidarın amacının İBB’yi çalışamaz hale getirip Kanal İstanbul ve benzeri projelerle rant sağlamak olduğunu belirtti:
"Amaçları çok açık. İçi boş olduğu herkesçe görülen siyasi kumpas dosyasını sündürmek, İBB’yi çalışamaz hale getirmek, bu sayede Kanal İstanbul ve benzer yıkım projeleriyle ranta çökmek istiyorlar."
Böke, paylaşımını "Başaramayacaklar" sözleriyle tamamladı.