Bodrum Belediyesi ekipleri, Mumcular Mahallesi’nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin talimatıyla başlatılan bu seferberlik, 70 personel ve 12 araçla yürütüldü.

Farklı Müdürlüklerden katılım

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün koordinesinde yapılan çalışmalara Destek Hizmetleri, Zabıta, Kültür ve Sosyal İşler, Fen İşleri, Veteriner İşleri, Tarımsal Hizmetler, Plan ve Proje müdürlüklerinde görevli personeller, Gölbaşı Mahalle Muhtarı Toprak Bakar ve Karaova Mahalle Muhtarı Muhammet Karademir de destek verdi.

Detaylı temizlik uygulamaları

Çalışmada, cadde ve sokaklarda ot temizliği, atık temizliği, yıkama, süpürme ve ağaç ile çalıların budanması gibi işlemler yapıldı. Ayrıca, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de temizlik çalışmalarına katkıda bulundu. Toplamda 3 bin 485 kilogram atık toplanarak Bodrum Belediyesi Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne teslim edildi.

Devam eden seferberlik

Temizlik seferberliği, belirlenen plana göre farklı mahallelerde devam edecek. Bu kapsamlı temizlik çalışmaları, Bodrum’un her köşesinin daha temiz ve düzenli hale gelmesini amaçlıyor.