Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, O.Y. isimli şahsın il dışından Bodrum’a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Bu bilgi üzerine Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Güvercinlik yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi.

Operasyonun detayları

Otobüste yolcu olarak bulunan O.Y. isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, üç paket halinde nargile tütünü ile kaplanmış toplam 600 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli O.Y., sorgusunda uyuşturucu maddeyi Bodrum’da ikamet eden G.F. isimli şahsa getirdiğini itiraf etti.

Bu bilginin alınmasının ardından, Bodrum otobüs terminalinde düzenlenen operasyonda G.F. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli işlemler başladı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, iki şüpheli hakkında adli işlemlere başladı.